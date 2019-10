Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) "Auch dem Bauherrn will ich danken, der so stark und ohne Schwanken diesen großen Bau riskiert und erfolgreich finanziert", hatte Zimmermeister Steffen Müller in seinem Richtspruch wissen lassen, bevor er mit Projektentwickler Florian Grotmann das Glas erhob, leerte und zerspringen ließ.

Nach alter Sitte wurde der "Schillerquartier" genannte Neubau in der Schiller- und Kanalstraße gerichtet, der mit 90 Jahren Verzug vollendet wird, was einst schon Brandenburgs Stadtbaurat Karl Erbs vorschwebte: ein fünfteiliger Komplex als "Wohlfahrtsforum", wovon 1928-30 aber "nur" AOK-Gebäude, Turnhalle und Hallenbad verwirklicht wurden. Die "Volksschule" bleibt ein Traum, nicht aber der Wohnraum. Grotmann und sein Architekturbüro Artetectura interpretieren den Stil des Neuen Bauens neu und schaffen in drei viergeschossigen Häusern (die auf 300 Bohrpfählen ruhen!) 60 Wohnungen, 40 davon im ersten Bauabschnitt, wovon 39 bereits vergeben sind. Und da es auch schon für sieben Wohnungen im 2. BA Kaufverträge gibt, geht der Bau zügiger als geplant voran. Grotmann: "Wir sind sehr, sehr gut in der Zeit." Plangemäß wird das 40er Wohnungspaket im Oktober 2020 bezugsfertig, Teil 2 dann im September 2021 (voraussichtlich früher).