Wiebke Wollek

Sommerfeld Sieben Gebäude will ein privater Investor auf dem Areal "Webers Eck" errichten – mit 70 Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten. Die Stadtverordneten haben der Aufstellung eines Bebauungsplans in ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt. Die Wohnungen sollen zwischen anderthalb und viereinhalb Zimmer groß und barrierefrei ausgestattet sein. "Der Bedarf ist auf jeden Fall sehr groß", sagte Sommerfelds Ortsvorsteher Jürgen Kurth (UWG/LGU) und verwies in diesem Zusammenhang auf Auszubildende und Mitarbeiter der Sana Kliniken. Eine weitere Zielgruppe seien ältere Menschen mit Haus und Grundstück, die sich nicht mehr selbst um ihren Hof kümmern können und stattdessen in eine altersgerechte Wohnung ziehen möchten. "Diese Leute hätten dann mehr Möglichkeiten, in Sommerfeld zu bleiben."

Bommert kritisiert Tietz-Idee

Schon lange gilt das riesige marode Eckhaus als Schandfleck im Dorf. Der baldige Abriss wird von vielen herbeigesehnt. "Ich bin froh, dass dort jetzt endlich was passiert", sagte Kurth. Der Bauausschuss hatte das Projekt vorab einstimmig befürwortet. "Ich begrüße die Pläne sehr, denn der Neubau wird Sommerfeld aufwerten", erklärte Reiner Tietz (Linke). Sein Vorschlag, 15 Prozent der Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung zu versehen, stieß allerdings auf heftige Kritik, vor allem bei Frank Bommert (CDU). "Wir haben hier einen privaten Bauherrn, der keine städtischen Fördermittel erhält. Jemandem, der den Bau frei finanziert, Mieten vorzuschreiben, geht nicht. Das wäre vollkommen falsch", erklärte Bommert. "Hier ist 30 Jahre nichts passiert. Wir können froh sein, dass überhaupt jemand in Sommerfeld baut und privat investiert." Tietz verteidigte seine Idee. 7,80 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete halte er für angemessen: "Diese Praxis wird tausendfach in Deutschland zum Nutzen der Kommunen gebraucht." Dennoch scheiterte sein Änderungsantrag bei doppelt so vielen Nein- wie Ja-Stimmen. Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 76 "Dorfstraße 47, Weberseck" wurde letztlich einstimmig angenommen.