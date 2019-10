Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Mehrere Bahnübergänge in Oberkrämer werden in den kommenden Tagen wegen Gleiserneuerungen zeitversetzt gesperrt. Schwante, Sommerswalder Chaussee: von Mittwoch, 30. Oktober, 20 Uhr bis Donnerstag 6 Uhr. Schwante, Lindenweg: von Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr bis Freitag 6 Uhr. Vehlefanz, Schäferweg: von Freitag 20 Uhr bis Montag, 4. November, 6 Uhr. Vehlefanz, Oranienburger Weg: von Freitag 20 Uhr bis Dienstag, 5. November, 6 Uhr. Fußgänger und Radfahrer kommen in Vehlefanz durch. Der Bahnübergang am Bärenklauer Weg in Vehlefanz ist nicht betroffen.