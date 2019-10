Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Noch mehr Baugrundstücke möchte die Stadt Zehdenick ausweisen. Der Hauptausschuss hat jetzt mit einer Enthaltung der Aufstellung des Bebauungsplanes "An der Exinstraße" befürwortet. Auf einer Fläche von rund 2,6 Hektar soll Baurecht geschaffen werden. Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Einfamilienhäusern mit der erforderlichen inneren Erschließung.

Anlass zur Aufstellung des Bebauungslanes sind zum einen die Bemühungen einiger Grundstückseigentümer, ihre Grundstücke baulich nutzen zu können. Zum anderen befinden sich auch städtische Flächen im geplanten Geltungsbereich, die zu Wohnzwecken mit überplant werden sollen. Wie das Verhältnis zwischen privaten und öffentlichen Grundstücks ist, vermochte Fachbereichsleiter Fred Graupmann auf Nachfrage des Abgeordneten Norbert Gerth (GfZ) nicht zu sagen. Gelder für die Beauftragung eines Ingenieurbüros werden in den Haushalt 2020 eingestellt. Erst wenn dieser in Kraft getreten ist, kann auch der Auftrag vergeben werden. Die Finanzierung der Planungsleistungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes teilen sich anteilig die Kommune und die betroffenen Grundstückseigentümer. Die Grundstücke liegen planungsrechtlich überwiegend im Außenbereich und grenzen unmittelbar an den Innenbereich der Ortslage in der Exinstraße. Größtenteils ist nur die Bebauung in zweiter und dritter Reihe möglich. An drei sehr schmalen Stellen grenzt das Gebiet an die Exinstraße, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut werden soll.