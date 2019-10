Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Der Rheinsberger Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr in einer etwas abgespeckteren Variante stattfinden. Weil weniger Mittel aus der Zwei-Euro-Pauschale und dem Kurbeitrag zur Verfügung standen, wird es am Zweiten Adventssonntag keine Bühnenprogramm geben.

Auf der jüngsten Sitzung des Rheinsberger Ortsbeirats ist das Programm des Markts besprochen worden. Wie immer soll er am Wochenende des zweiten Advents, also vom 6. bis zum 8. Dezember, stattfinden. Den Organisatoren stehen dabei 1 500 Euro weniger zur Verfügung, als im vergangenen Jahr. Gab es 2018 noch 7 850 Euro, sind es diesmal nur 6320 Euro. "Wir hatten im Frühjahr mehr Anträge auf Unterstützung aus der Kurtaxe und der Pauschale. Wir haben bei allen kürzen müssen. Der Gerechtigkeit halber muss auch beim Weihnachtsmarkt gekürzt werden", erklärte Ortsvorsteherin Petra Pape (BVB/Freie Wähler).

Das Programm steht in groben Zügen bereits fest. Am Freitag und Sonnabend wird es ein Bühnenprogramm geben. So tritt unter anderem die Band "Pankow Voices" auf. Am Sonntag wird auf Programm verzichtet. Petra Pape möchte stattdessen das Gemeinschaftliche hervorheben. "Es soll von Rheinsbergern für Rheinsberger sein", so die Ortsvorsteherin.

Auf Wunsch des Ortsbeirats soll die Festbleuchtung während der Weihnachtszeit noch erweitert werden. So sollen weitere Straßenzüge besinnlich illuminiert werden. Am Triangelplatz wird wieder der trompetende Engel leuchten. Die Lichterketten sollen aber nicht nur in der Adventszeit zum Einsatz kommen. Der Ortsbeirat möchte sie auch für andere Festivitäten im Veranstaltungskalender nutzen.