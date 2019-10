Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die neue Gentzschule, die bis Juni 2022 in Neuruppin entstehen soll, wird ein Novum für die Stadt. Die Schule wird dann die mit Abstand modernste Einrichtung in der Kommune sein. Wie weit genau die Pläne für das Vorhaben sind und was in der Schule wie viel kosten wird, erklärten Stadtverwaltung und Architekten während der jüngsten Sitzung von Bau- und Schulausschuss.

Die prognostizierten Baukosten liegen nach wie vor bei 13,95 Millionen Euro, so Anne Schommler vom Bauamt. Vorsorglich hat die Stadt gleich 15 Millionen Euro für das Vorhaben eingeplant (wir berichteten). 5,9 Millionen Euro werden an Fördermitteln fließen. So wurde es der Neuruppin bisher zugesagt. Das Geld bekommt die Kommune aber nur, wenn der Schulumbau bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen ist. 9,1 Millionen Euro der Bausumme würden dann aus der eigenen Tasche kommen.

Fördermittel für Technik

Die Ausstattung der Grundschule wird laut Sozialdezernent Thomas Fengler rund 600 000 Euro kosten. Mit 47 000 Euro werden Möbel und mehr für die Containerschule zu Buche schlagen. Für die Schule selbst sind es später 390 000 Euro, für den Hort 108 000 Euro. Die EDV-Anlagen kosten noch einmal 100 500 Euro. Für Sportgeräte in der neuen Mehrzweckhalle fallen rund 80 000 Euro an, so Fengler. Die Möglichkeiten, in diesem Bereich Fördermittel zu erhalten, sind überschaubar. "Alles, was beweglich ist, ist nicht förderfähig", so der Sozialdezernent. Doch der Digitalpakt des Bundes macht es möglich, dass Neuruppin doch noch Geld erhält: 90 450 Euro werden dadurch erwartet. Somit kann ein Großteil der technischen Ausstattung der Schule gefördert werden.

Wie genau die neue Einrichtung aussehen soll, erklärte anschließend Susanne Sturm. Sie ist eine der Gesellschafterinnen bei CKRS-Architekten, einem Büro aus Berlin. Dieses hatte den Gestaltungswettbewerb für die neue Grundschule gewonnen und kümmert sich somit nun um die Verwirklichung des Projektes. Der Riegel des Gebäudes, in dem sich schon jetzt die meisten Klassenräume befinden, bleibt laut Sturm erhalten und wird erweitert, um mehr Raum zu schaffen. Zur Straßenseite entsteht ein komplett neuer Schulteil, in dem unter anderem eine Mensa, die Verwaltungs- und Fachräume untergebracht werden. Herzstück des Ganzen ist eine imposante Freitreppe, auf der die Kinder nach Plänen der Architekten auch sitzen können.

Lerninseln auf jeder Etage

Die derzeitige Sporthalle auf dem Gelände wird abgerissen und als eigenständiger Teil in den Neubau integriert. Alles soll offener daherkommen, als es jetzt der Fall ist. So schwebt den Architekten beispielsweise vor, dass von der Mensa in die Halle geschaut werden kann. In der Schule selbst wird nach dem Umbau nach einem Prinzip von Lerninseln gearbeitet: Diese konzentrieren sich auf die Bereiche "Gesunde Ernährung", "Entspannung", "Kreativität", "Naturwissenschaften" und "Kommunikation".