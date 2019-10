Brian Kehnscherper

Wildberg (MOZ) Eigentlich, hätte das Jubiläum des Vereins bereits vor einem halben Jahr gefeiert werden müssen. Aus dem Protokoll der Gründungsurkunde geht hervor, dass er am 27. März 1949 im damaligen Gasthaus Plaetrick aus der Taufe gehoben worden ist. Weil die Feier zum 70-jährigen Bestehen aber mit der jährlichen Zuchtschau verbunden werden sollte, findet sie erst an diesem Wochenende statt.

Schon vor zehn Jahren hatte Wildbergs Ortschronist Eckbert Zemlin eine Festschrift mit der Geschichte des Vereins erstellt. Für die Chronik hat er alte Protokolle durchstöbert und die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst. Immer, wenn Joachim Krebs Zeit und Muße hat, blättert er auch gern in der Geschichte des Vereins. Obwohl dieser schon seit sieben Jahrzehnten existiert, ist Krebs erst der dritte Vorsitzende. "53 Jahre lang hat Richard Fechner den Verein geführt – von 1953 bis 2006. Ich glaube, in Brandenburg hat es sonst niemand geschafft, so lange einem Verein vorzusitzen", so Krebs. Zuvor hatte Otto Schröder für vier Jahr an der Spitze der Wildberger Kleintierzüchter gesessen.

Angesichts der Tatsache, dass sich immer mehr Zuchtvereinigungen im Kreis auflösen, glaubt Krebs nicht, dass es seinen Verein nochmal so lange geben wird. Zwar gehören Wildberger Züchter mit 36 Mitgliedern kreisweit zu den größten Vereinen dieser Art. Auch seien die Zahlen seit Jahren stabil. Doch gibt es nur zwei junge Menschen im Verein. "Die Jüngste ist sechs Jahre alt. Unser Ältester wird im November 100", so Krebs.

Er selbst kam erst recht spät zu dem Verein. Obwohl sein Vater schon ab 1962 und sein Bruder ab 1982 Mitglieder waren, stieß der gebürtige Dabergotzer erst 1995 dazu. "Ich hatte vorher aus beruflichen Gründen keine Zeit", erklärt er. Da er auf einem Bauernhof aufgewachsen sei, habe er aber schon immer mit der Zucht zu tun gehabt. Zwar könne man dem Hobby auch nachgehen, ohne sich einer Organisation anzuschließen. "Aber wenn man Rassestandard züchten möchte, ist ein Verein besser", so Krebs. So können die Mitglieder auf die fachliche Betreuung durch die Zuchtwarte zählen. Zudem können sie über den Verein die Ringe für die Markierung der Tiere beziehen beziehungsweise ihre Kaninchen tätowieren lassen. Bei den Wildberger Züchtern gibt es zwei Mitglieder, die tätowieren. Und natürlich geht es auch um das Miteinander. Damit nicht jeder im stillen Kämmerlein seinem Hobby nachgeht, organisiert Krebs regelmäßige gemeinsame Aktionen, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. So gibt es Romméabende, Osterfeuer, Sommerfeste, ein jährliches Hahn-Wettkrähen mit dem Nachbarverein in Lüchfeld, die Vereinsschau und die Teilnahme an Landesschauen und nationalen Ausstellungen. Bei der Organisation solcher Veranstaltungen kann der 61-jährige stets auf die Unterstützung seiner Lebensgefährtin Manuela Soost zählen.

Für die Vereinsschau an diesem Wochenende ist bereits alles geplant. Auf einem karierten DIN-A4-Blatt hat Krebs den Grundriss der Wildberger Turnhalle und den Standort der Volieren und Käfige aufgezeichnet. Es gilt, 291 Tiere, von der Ente bis zum Kaninchen, unterzubringen. Neben der Ausstellung der teils exotischen Rassen gibt es für die Besucher auch ein paar Überraschungen. Ein Höhepunkt ist das sogenannte Meerschweinchenroulette. "Das kommt richtig gut an", so Krebs. Dabei werden mehrere Meerschweinchen auf eine Platte mit mehreren Häuschen gesetzt. Die Gäste können dann kleinere Beträge darauf setzen, in welche Häuschen dir Tiere gehen. "Unser Mitglied Christian Tessmann hat das Spiel bei einem befreundeten Verein gesehen und selbst eine Platte angefertigt. Er ist zwar Vermessungsingenieur, hat aber handwerklich etwas drauf", sagt der Vorsitzende. Bei einem anderen Spiel gilt es, nur mit Hilfe der Augen das Gewicht eines Huhns zu schätzen. "Den Besuchern wird also einiges geboten", so Krebs.

Die Zuchtschau kann am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr in der Wildberger Turnhalle besucht werden. Der Eintritt kostet 1,50 Euro pro Person.