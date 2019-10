Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) In der Not greift man mitunter zu ungewöhnlichen Maßnahmen. HCA-Coach Denny Reinicke entschloss sich unmittelbar nach dem Abpfiff der Partie am späten Sonntagnachmittag zu einer solchen: "Nie und nimmer darf dieses Spiel 19:27 verloren gehen! Wenn jede Einzelne nicht endlich begreift, mehr Verantwortung auf dem Feld übernehmen zu müssen, dann werden wir gegen jeden weiteren Kontrahenten genauso verlieren wie heute", analysierte er schonungslos. "14 Tage bis zum nächsten Match sind Zeit zum Nachdenken", nahm Reinicke kein Blatt vor den Mund. Der Frust musste wohl einfach raus.

In der Tat: Es war mitunter zum Haareraufen, wie die HCA-Spielerinnen bei ihrem Heim-Gastspiel in der Schwedter Dreiklang-Sporthalle die absolut vorhandenen Möglichkeiten verschenkten, vielleicht sogar zum zweiten Saisonerfolg zu kommen. Drei einfache Ballverluste leiteten die Partie aus Angermünder Sicht gleich mal ein. Mitunter hatte man den Eindruck, das Leder gleiche einer kochend heißen Kartoffel – der Beobachter hat irgendwann aufgehört beim Mitzählen, wie oft es wieder aus der Hand sprang und dem Gegner leichte Balleroberungen erlaubte.

Doppelte Überzahl verpufft

Ergebnistechnisch entwickelte sich die Partie lange Zeit für die Uckermärkerinnen im erhofften Rahmen. Zwar ließen sie die Gäste aus der Hauptstadt mehrfach auf zwei Treffer davon ziehen, aber "Sichtkontakt" blieb stets erhalten. Als dann Elisa Dahlke zum 8:8 traf (17.) und die überragende Torfrau Uta Jähnke einen von zahlreichen freien BFC-Würfen parierte, durfte trefflich auf eine Spielwende gehofft werden.

Die Sache hatte nur einige Haken: Zum einen verletzte sich Dahlke bei ihrem bereits fünften Tor der Begegnung am Ellenbogen, musste bis zur Pause auf die Bank und war auch danach sichtbar gehandicapt bei ihren Würfen. Zum anderen fand sich tatsächlich kaum einmal eine Akteurin, die konsequent den Abschluss suchte. Dabei war ins-­besondere während einer doppelten BFC-Zeitstrafe eine eigene Führung zwingend möglich.

Dahlke hatte gerade noch einen Siebenmeter verwandelt (10:9/ 25.), ehe die Berlinerinnen teilweise in Unterzahl das Match wieder in ein 10:12 (Halbzeit 11:13) drehten. Und weil es nach Wiederbeginn bis zum 12:17 (35.) mit großen Zuordnungsproblemen in der Defensive weiter ging, war auch der sogenannten Körpersprache des Gastgebers deutlich anzusehen, dass einige die Flinte bereits ins Korn warfen.

Sicher: Die Youngster Lea Nedlin und Petra-Sina Hahne fehlten dem Team verletzungsbedingt natürlich. Trotzdem war es an der Zeit, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht. Die Ergebniskorrektur auf 16:19 (42.) ließ noch einmal hoffen und animierte das Publikum in der Oderstadt zum verstärkten Anfeuern.

Zwei ganz harte Brocken folgen

Zudem sollte eine Auszeit neuneinhalb Minuten vor Ultimo wohl den letzten Pusch bringen. Leider verpuffte all dies, weil es weiterhin zu wenig Mut sowie zu viele technische Fehler und unplatzierte Würfe gab. Spätestens beim 19:25 (54.) war die Sache durch, die sechste Niederlage des Aufsteigers im siebten Saisonspiel perfekt, ehe den Hauptstädterinnen noch zwei Treffer gelangen.

Am 10. November geht es nach Rostock (10:2 Punkte), sechs Tage später reist Tabellenführer Pfeffersport aus Berlin an, ehe die aktuellen Tabellennachbarn HSG Neukölln in Berlin und der MTV Altlandsberg (30. November) nächste HCA-Kontrahenten sein werden. Dann hoffentlich mit einem Team, das dringend mehr Mumm zeigt. Denn es gilt weiter: Da geht etwas in dieser Liga!