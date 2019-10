Ricardo Steinicke

Bernau Der erste Bernauer Jubel über einen Auswärtssieg lässt auch nach dem 6. Spieltag weiter auf sich warten. Beim ebenfalls jungen mit vielen Talenten besetzten Team des SC Rist Wedel kamen die Brandenburger am späten Sonntagnachmittag gut aus den Startlöchern. Lok musste dabei allerdings auf Routinier Konstantin Kovalev verzichten, der verletzt pausierte. Wedel startete dagegen in Bestbesetzung. Alexander Blessig, Malte Delow und Dan Oppland sorgten für die ersten Punkte der Brandenburger. Wedel parierte allerdings gut und ging kurz vor Ende des ersten Viertels durch Punkte von Alexander Angerer, Jürgen Rich und Emil Marshall in Führung (10:15, 9. Minute). Vier Zähler von Kresimir Nikic sorgten für den 14:17-Stand nach dem ersten Abschnitt. Bernau zeigte sich von der physischen Spielweise der Wedeler beeindruckt und kam offensiv in keinen Rhythmus. Wedel zog ab Mitte des zweiten Viertels an und eilte mit einem 10:1-Lauf davon (38:27, 19. Minute). Alexander Blessig meldete sich mit einem Dreier zurück. Dennoch gingen die Holsteiner mit 42:30 in die Halbzeit.

Nach der Pause konnte sich Bernau defensiv steigern. Allerdings verhinderten reihenweise verpasste Wurfchancen, dass der Rückstand schrumpfen konnte. Wedel zog auf 33:50 davon, ehe sich Bernau zurück kämpfte und bis zum Schlussviertel wieder in Schlagdistanz war (45:54, 30.).

Aufbäumen kommt zu spät

Die Aufholjagd ging weiter es war ein spannender offener Schlagabtausch. Dan Oppland übernahm in der Lok-Offensive das Zepter. Seine elf Punkte im vierten Viertel brachten Bernau eine Minute vor Schluss auf 57:63 heran. Die Rister behielten aber die Nerven und brachten den Vorsprung verdient über die Zeit. Für Lok stand am Ende eine 59:67 Niederlage zu Buche.

Lok-Coach René Schilling: "Wir hatten in der ersten Halbzeit große Probleme, mit der physischen Art von Wedel klar zu kommen. In der zweiten Hälfte war das besser, vor allem defensiv war das von uns eine gute Leistung. Allerdings haben wir offensiv viele Chancen liegen gelassen und auch etliche zweite Chancen abgegeben. In einem solchen Low-Scoring-Spiel ist es schwer, dann zu gewinnen. Wir müssen lernen, gegen physisch spielende Teams Lösungen zu finden. Da sind wir aktuell noch nicht clever genug." Mit einer ausgeglichenen Bilanz (drei Siege, drei Niederlagen) liegt Lok in der Tabelle nun auf dem 6. Platz.

Am Sonnabend sind die Bernauer erneut auswärts gefordert. Bei den TKS 49ers kommt es zum Brandenburg-Derby. Das Spiel beginnt um 16 Uhr in der Sporthalle der Berlin Brandenburg International School (Schopfheimer Allee 10, Kleinmachnow).

Bernau: Dan Oppland (15 Punkte, 10 Rebounds), Malte Delow (14 P, 5 Reb), Alexander Blessig (11 P, 6 Reb, 5 Assists), Kresimir Nikic (10 P, 3 Reb), Abi Kameric (5 P), Lorenz Brenneke (3 P, 6 Reb), Evans Rapieque (1 P), Nolan Adekunle, Alexander Rosenthal, Ben Lingk