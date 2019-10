Kai Beißer

Erkner (MOZ) Je zweimal der wieder genesene Paul Röwer (27., 75.) und Christopher Schwarz (71., 86.) sowie Robert Szczegula (61.) und Felix Reichelt (85.) waren die Schützen für die Mannschaft von Trainer Ronald Mersetzky, die ihren vierten Heimsieg landen konnte. VfB-Angreifer Gabor Kovacs hatte die Gäste mit seinem sechsten Saisontreffer früh in Führung gebracht (10.).

Torhüter gleich gefordert

Es hätte nach einer Viertelstunde auch schon 2:2 stehen können. Szczegula hatte die erste Möglichkeit, aber Gäste-Keeper Toni Erne verkürzte gut den Winkel. Auch gegen Karam Al Maliji blieb er wenig später Sieger. Der Schlussmann hatte übrigens in der Vorsaison noch unter Mersetzky in der Landesklasse Ost für den MTV Wünsdorf gespielt. Auf der anderen Seite hatte Marvin Drechsler schon vor dem 0:1 in fast identischer Situation ebenfalls im Eins-gegen-Eins gegen einen Trebbiner Angreifer geklärt.

Mit fortschreitender Dauer bekamen die Gastgeber die Partie dann aber in den Griff, und in der ersten richtigen Druckphase erzielte Röwer bei seinem zweiten Einsatz von Beginn an mit seinem ersten Saisontreffer den Ausgleich, dem ein katastrophaler Ballverlust des VfB vorausgegangen war.

"Dennoch konnten wir mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden sein", sagte Mersetzky, "wir haben die Zweikämpfe nicht so schlau geführt, uns zu viele Ballverluste geleistet. Aber die zweite Hälfte war dann komplett anders, komplett besser." Dennoch dauerte es erneut eine Viertelstunde bis zur wichtigen Führung durch Szczegula.

Schiedsrichter hat Mitleid

Nach dem 3:1 von Schwarz gaben sich die Gäste dann jedoch auf, was in den weiteren drei Treffern der Erkneraner auch zahlenmäßig zum Ausdruck kam. "Das war phasenweise leichter als im Training", bemerkte Mersetzky. Sogar der Schiedsrichter hatte Mitleid mit dem neuen Schlusslicht der Liga, ließ Gnade walten und pfiff die Partie überpünktlich ab. "Eine Stunde lang waren die Trebbiner allerdings keinesfalls so schlecht, wie es das Ergebnis glauben macht", betonte der Erkneraner Trainer. "Andererseits war es trotz des klaren Sieges nicht unser allerbestes Spiel." Indes freute sich Mersetzky darüber, "dass sich Felix Reichelt für seine engagierte Leistung mit einem Tor belohnt hat".

FV Erkner: Marvin Drechsler – Sven Paprotny,Robin Neupert, Niclas Mertins, Leon Kley – Jakob Kunert (77. Robin Lehmus), Christopher Schwarz – Felix Reichelt, Robert Szczegula (82. JoaoDangla Cortez) – Paul Röwer, Karam Al Maliji(69. Simon Pille)

Schiedsrichter: Christian Jung (Berlin) – Zuschauer: 30