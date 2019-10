Karsten Glatzer

Zechin Mit dem Landespokalgewinn im Mai qualifizierte sich die SG Zechin für die Teilnahme am DKBC-Pokal im Classic-Kegeln, also den Deutschen Pokal. In mehreren Runden muss man sich im Losverfahren gegen Vereine auf Landes- und Bundesebene durchsetzen. Bisher waren die Oderbrucher, die in der Verbandsliga derzeit den vierten Platz einnehmen, vom Glück gesegnet, da sie für die 1. Runde ein Freilos zogen und der zugeloste Bundesligist aus Bayern in der 2. Runde aus organisatorischen Gründen nicht antrat. Damit stehen die Zechiner Greens erstmals in der Vereinsgeschichte in der3. Runde des deutschen Pokalwettbewerbs, in der erneut ein Bundesligist aus Bayern die Reise ins Oderbruch antreten darf.

Gäste kommen aus Zeil

Diesmal wird der 1. SKK Gut Holz Zeil erwartet, der aktuell in der 2. Bundesliga Nord/Mitte aktiv ist. In der laufenden Bundesligasaison verbuchte Zeil bisher eine ausgeglichene Bilanz (6:6) und rangiert damit auf dem sechsten Platz. Mit drei Siegen und drei Niederlagen verlief der Ligaalltag also genauso wie bei den Zechinern. Beide Teams erzielten jeweils am vergangenen Spieltag einen Sieg und gehen damit motiviert in den Pokalwettkampf.

Vergleicht man die Leistungen beider Mannschaften, wird schnell deutlich, dass der bayrische Gast klar die Favoritenrolle innehat. Mit einem mannschaftlichen Auswärtsschnitt von insgesamt 3525 Holz und den Schlüsselspielern Marco Endres, Auswärtsschnitt: 645 Kegel, und Olaf Pfaller, Auswärtsschnitt: 622 Kegel, leuchten alle Warnsignale hell auf. So zumindest auf dem Papier. Ob der 1. SKK Gut Holz Zeil solche Zahlen auch auf der Zechiner Bahnanlage am Freibad auflegen wird, gilt abzuwarten.

Pokal hat eigene Regeln

Dennoch freut sich die Truppe um Kapitän Robert Lehmpfuhl auf die Partie und wird mit einer kämpferischen Einstellung gegenhalten. Nicht ohne Grund sagt man, dass der Pokal seine eigenen Regeln kennt. Am Sonnabend sind Zuschauer, Interessierte und Fans auf der Kegelbahn in Zechin eingeladen, um die Oderbrucher lautstark anzufeuern und um sich eine Partie im Deutschen Pokal nicht entgehen zu lassen. Die Partie wird um 13 Uhr beginnen. Würde der SG Zechin ein Sieg glücken, würde sie ins Achtelfinale einziehen, was durchaus als eine Sensation zu werten ist.