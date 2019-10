dpa

Berlin (dpa) Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hält es für undenkbar, gemeinsam mit der Linken einen Parlamentsbeschluss zum bevorstehenden 30. Jahrestag des Mauerfaslls zu fassen.

"Die Linkspartei ist die Partei von Mauer und Stacheldraht", sagte Fraktionschef Burkard Dregger am Dienstag. Sie trage eine historische Verantwortung für das DDR-Unrecht, das heute leider "bis in Teile der SPD hinein" relativiert und verharmlost werde. Daher halte die CDU eine gemeinsame Resolution mit der Linken zu dem Jahrhundertereignis des Mauerfalls am 9. November 1989 mit Blick auf die Opfer des SED-Regimes für "unangemessen".

Stattdessen werde seine Fraktion bei der Parlamentssitzung am Donnerstag einen eigenen Antrag einbringen, kündigte Dregger an. "Darin benennen wir klar Ross und Reiter und stellen uns gegen die Verharmlosungsrhetorik." Der CDU gehe es darum, die Leistung der Menschen zu würdigen, die vor 30 Jahren auf die Straße gegangen seien und dem SED-Unrechtsregime mit friedlichen Mitteln die Stirn geboten hätten. Zudem wolle die CDU an Politiker wie Bundeskanzler Helmut Kohl erinnern, die seinerzeit eine historische Chance ergriffen hätten, um Deutschland wieder zu einen.