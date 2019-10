Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Die ersten drei Gäste standen pünktlich um 10.30 Uhr vor dem Asia Imbiss Tuan in Falkensee. Am heutigen Dienstag öffnete der Imbiss zum ersten Mal nach rund einem halben Mal wieder seine Türen. Damals war das Haus durch ein Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Feuer hatte sich im April von einem Schuppen auf die Fassade des Hauses und hoch bis in den Dachstuhl gefressen. Auch der im Erdgeschoss liegende Imbiss konnte nicht weiter geführt werden.

Die Arbeiten im und am Haus sind noch im vollem Gange. Ein Gerüst steht weiterhin auf der Rückseite. Doch der Imbiss, vor allem die Küche, ist wieder betriebsbereit. Tuan selbst, der durch die noch im Haus beschäftigten Handwerker und die Wiederaufnahme des Küchenbetriebes im Stress war, erzählte kurz, dass erstmal nur eine etwas kleinere Karte zur Verfügung steht, da der neue Lagerraum noch nicht fertig sei. Auch Sushi könne er momentan noch nicht anbieten. Trotzdem dürften sich nicht nur die Stammgäste freuen, dass der Asia Imbiss endlich wieder geöffnet hat.