Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Die Postagentur in Mühlenbeck wird nicht geschlossen. "Die Post und der Kiosk-Betreiber Branko Turk konnten sich einigen", teilte Gemeindesprecherin Rita Ehrlich mit.

Turk hatte den Vertrag mit der Deutschen Post zum 17. Dezember gekündigt. In einem langen Gespräch hätten sich beide Seiten nun aber auf die weitere Zusammenarbeit einigen könne, so Rita Ehrlich in einer Pressemitteilung, ohne Details zu der Fortführung des Vertrags zu nennen.