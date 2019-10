Simone Weber

Rathenow "So wandelbar wie das Leben!" ist die neue Kunstausstellung in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche betitelt. Schüler der Bürgel-Gesamtschule der 7. bis 13. Klassen zeigen ihre Arbeiten, die im Kunsterziehungsunterricht während des letzten und dieses Jahres entstanden sind.

"Ich liebe die Kombination von Kunst und Kirche und freue mich über die Fülle und Vielfalt der ausgestellten Kunstwerke", sagt Pfarrer Andreas Buchholz zur Ausstellungseröffnung. "Auch hier in der Kirche sieht man alte und neue Kunst, so wie den Altar aus dem 14. Jahrhundert und die ab Mitte der 1990er Jahre entstandenen neuen Kirchenfenster im Chorraum." In der neuesten Ausstellung werden 79 Werke gezeigt, die die unterschiedlichsten Motive unter Anwendung vielfältigster Techniken zeigen, die ihre Kunsterziehungslehrerinnen Stephanie Lutz, Birgit Wessolowski und Sarah Schulz ausgewählt haben. Gezeigt werden Fotografien mit Impressionen aus dem Stadtwald, künstlerisch veränderte Selbstporträts als Fotos, Zeichnungen mit Farben, Kohle, Ölpastellkreide, Fineliner und Buntstift, Skulpturen sowie Collagen – gegenständliche und abstrakte Werke. Einige entstanden nach einem bestimmten Malereistil wie Expressionismus, Kubismus und Surrealismus. Jona Krüger stellt beispielsweise ein mittels Vogelfedern künstlerisch bearbeitetes Foto-Porträt aus. "Ich war so von den Pfauenfedern fasziniert, dass ich sie unbedingt für das Foto verwenden musste", erzählt die Zwölftklässlerin.

"Eine Kirche als Ausstellungsort ist ein besonderer Ort und bietet uns die Möglichkeit die Kunstwerke aus der Enge der Schule zu befreien und sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen", so Lehrerin Stephanie Lutz. "In die Kunstwerke flossen persönliche Erlebnisse der Schüler und gesellschaftliche Ereignisse ein. Sie spiegeln Fantasie, die Träume der Schüler, aber auch ihre Ängste vor der Zukunft wider. Andere sind durch bereits existierende Kunstwerke beeinflusst. Kunst ist authentisch, kritisch und manchmal auch unbequem. Das wollen wir im Unterricht unterstützen."

"Werke, die nicht versuchen vorhandenes abzubilden, sondern etwas ausdrücken, sind besondere Kunstwerke", so Pfarrer Buchholz. "Ich wünsche den Schülern weiterhin Besonderes zu tun, zu entdecken und auszudrücken."

Die Verkaufsausstellung "So wandelbar wie das Leben!" in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche zeigt noch bis zum 24. November die künstlerische Vielfalt der Bürgel-Schüler der 7. bis 13. Klassen.