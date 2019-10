Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Polizeidirektion West kontrollierte in der vergangenen Woche verstärkt an und vor Schulen und Kindertagesstätten Radfahrer. "Das Verhalten von Radfahrern in den Blick zu nehmen, hat gerade im Herbst gute Gründe: Bei Dunkelheit und wegen der jahreszeitlichen Witterung ist es für Radfahrer lebenswichtig, gesehen zu werden. Sichtbarkeit ist gerade im Herbst die beste Lebensversicherung. Wer jetzt noch ohne Licht, mit mangelhaften Rädern oder unter Missachtung der Verkehrsregeln unterwegs ist, spielt mit dem eigenen Leben und gefährdet andere. Mit unseren Kontrollen werden wir auch in den nächsten Wochen alle Verkehrsteilnehmer daran erinnern, dass Verkehrsregeln für alle gelten und einzuhalten sind. Wer das nicht akzeptiert, muss mit entsprechenden Anzeigen und Bußgeldern rechnen", erklärt der Erste Polizeihauptkommissar Andreas Wendland, Leiter des Sachbereichs für Verkehrsangelegenheiten in der Polizeidirektion West.

Im Bereich der Polizeiinspektion Brandenburg kontrollierten die Beamten unter anderem im Bereich der Bauhofstraße und der Kurstraße in Brandenburg an der Havel. Dabei stellten sie am Dienstagmorgen, 22. Oktober, 76 Ordnungswidrigkeiten von Radfahrern fest. 16 Radfahrer überfuhren dabei Fußgängerüberwege widerrechtlich, 29 kontrollierte Fahrräder waren mangelhaft und 15 Radfahrer verstießen gegen andere Verkehrsregeln. Gegen die Radfahrer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.

Insgesamt wurden bei Kontrollen der Polizeiinspektion Potsdam, Havelland und Teltow Fläming 630 Anzeigen aufgenommen, davon waren 317 Geschwindigkeitsverstöße festzustellen, 163 kontrollierte Fahrräder waren mangelhaft und 57 Radfahrer verstießen auf verschiedene Weise gegen die Straßenverkehrsordnung .In den kommenden Tagen und Wochen will die Polizeidirektion West deshalb weitere Kontrollen durchführen.