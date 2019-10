dpa

Potsdam (dpa) In Berlin und Brandenburg ist die Zahl der Ehescheidungen zurückgegangen.

2018 wurden im Land Brandenburg 4212 Ehen geschieden. Das sind rund 233 Scheidungen weniger als im Vorjahr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Demnach hätte die Zahl der Ehescheidungen in Brandenburg den niedrigsten Stand seit 1996 erreicht. Die meisten Scheidungen mit 368 gab es im Landkreis Oberhavel, die wenigstens mit 107 in Frankfurt (Oder). 20 Ehen überdauerten in Brandenburg nur ein Jahr, die meisten endeten im achten Ehejahr.

In Berlin wurden im gleichen Zeitraum 5342 Ehen geschieden, rund 728 weniger als 2017. In Berlin ist die Zahl der scheidungswilligen Paare seit 2004 kontinuierlich zurückgegangen. 42 Ehen hielten laut Amt für Statistik nur ein Jahr. Die Scheidungsrate in Berlin war im sechsten Ehejahr am höchsten.