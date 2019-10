Marco Winkler

Staffelde (MOZ) Die Jagdherren Paul von Schulzendorff und Malte Voigts laden für diesen Sonnabend, 2. November, erneut zur Reitjagd nach Staffelde ein. Im vorigen Jahr gab es mit knapp 70 Reitern eine Rekordbeteiligung. "Wer mit eigenem Pferd dabei sein möchte, sollte stets sicher im Sattel sitzen können und sehr erfahren sein im Umgang mit dem eigenen Pferd", heißt es explizit in der Einladung.

2018 stürzte eine junge Frau und brach sich den Kiefer. Das Vorderbein des Tieres der erfahrenen Reiterin blieb an einem Hindernis hängen. Zudem hatte ein austretenden Pferd einem Jungen das Schienbein gebrochen. Er erschien am Abend zum Gänseessen mit Gipsbein. Die Veranstalter bitten auch in diesem Jahr um Vorsicht und Rücksichtnahme.

Zuschauer sind dabei gern gesehen, so Malte Voigts. Eintritt wird keiner verlangt, um eine Spende aber gebeten. Die Besucher werden geführt. Los geht es um 11 Uhr. Die Schleppjagd ist im Ort ausgeschildert. Der Abritt nach dem Stelldichein zu Pferde (11.45 Uhr) erfolgt um 12 Uhr. Die insgesamt 20 Kilometer umfassenden Jagdstrecken führen über Wiesen, Wald und Felder. Das Jagdherrenfeld sei für springende, gut konditionierte Pferde und Reiter geeignet.

Etwas weniger festgelegte Hindernisse gibt es auf Feld zwei. Die dritte Strecke nutzen Reiter, die keine Sprünge, aber im Jagdtempo teilnehmen wollen. Gemäßigt und etwas kürzer ist das sogenannte Genießerfeld. Nach der Schleppjagd werden gemeinsam Gänse gegessen in der Kürbisscheune im Scheunenviertel. Noch könnten sich Reiter anmelden (Erwachsene zahlen 35, Jugendliche 15 Euro, das Essen ist inklusive).

Rückfragen und Anmeldungen zur Essenskalkulation sind möglich bei Malte Voigts unter malte-voigts@rhinland.de.