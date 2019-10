Jacqueline Westermann

Rüdersdorf (MOZ) Nach dem Brand an der Mühlenfließbrücke zwischen Erkner und Rüdersdorf wurden Überfahrtsrampen auf diesem Abschnitt der A10 installiert.

Eine Spezialfirma aus München richtete die Überfahrungsmöglichkeit ein, die in dieser Art bislang einmalig in Deutschland ist. Die Spezialplatten sollen auch größere Schadstellen passierbar gestalten, wenn deren Reparatur nicht sofort möglich ist. Dabei sind jedoch zwingend einige Passierbedingungen einzuhalten. Werden diese missachtet, kommt es zu übermäßig starken mechanischen Belastungen, in deren Folge die eingerichtete Übergangslösung versagt und erneut gesperrt werden muss. Genau das trifft gerade auf die Mühlenfließbrücke in Rüdersdorf zu.

An der Passage gilt seit der Installation eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 20 km/h. Diese scheint aber permanent missachtet zu werden und verursacht die aktuellen, akuten Probleme.

Aufgrund fehlender Alternativen zur derzeitigen Übergangslösung wäre eine längerfristige Sperrung der Rüdersdorfer Brücke in beiden Richtungen unausweichlich, wenn der täglich passierende Verkehr nicht zur Einhaltung der angezeigten Höchstgeschwindigkeiten bewegt werden kann.

Bereits während der Einrichtung der Übergangslösung an der Schadensstelle stieß die Auslastung der Umfahrungen auf den Straßen im Umland an ihre Grenzen. Die längerfristige Ab- und Umleitung des gesamten Autobahnverkehrs der auf dem östlichen Berliner Ring wäre für alle Beteiligten eine Zumutung.