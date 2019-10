OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Eine betrunkene Frau ist am Montagnachmittag in der eingeengten Hohen Neuendorfer Puschkinallee mit ihrem Renault seitlich gegen einen in Gegenrichtung wartenden Opel geprallt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 34-jährige Frau unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Gemessen wurden 2,85 Promille in der Atemluft, teilte die Oranienburger Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde zunächst auf 4 000 Euro geschätzt.

Kurz zuvor eine Hohen Neuendorfer Kita einer betrunkenen Mutter die Herausgabe ihres Kindes verwehrt. Die Frau sei danach mit einem Renault in Richtung Ruhwaldstraße weggefahren, so die Polizei. Dann krachte es. Die Ermittlungen laufen.