Simone Weber

Rathenow Vor zwei Wochen veröffentlichte Martin Tschirnich unter dem Künstlernamen "Martin März" seine erste Schlager-Single "Zum Himmel und zurück". Damit startet der seit zehn Jahren als Comedian bekannte Rathenower nun auch als Schlagersänger – mit Plattenvertrag in der Tasche – durch.

"Ich liebe und lebe Schlager mit Leidenschaft. Bin selbst großer Schlagerfan, mag unter anderem Andrea Berg, Nik P. und Kristina Bach", sagt Martin Tschirnich. "Auch während meiner Comedyauftritte habe ich mich immer schon als Sänger ausprobiert. Nun ‚fällt die Maske‘ meiner Figuren und ich stehe auch ohne Kostüm als Schlagersänger Martin März auf der Bühne." Der 27-jährige gebürtige Rathenower erlernte ab 2008 den Beruf des Erziehers/Heilerziehungspflegers und war danach vier Jahre als Erzieher in Kitas der Region tätig. Bereits vor zehn Jahren entwickelte er mit der "Süßen Helga", in Anlehnung an DDR-Kult-Entertainerin Helga Hahnemann, seine erste Comedy-Figur. Dann kamen ab 2013 die "Dicke Uschi", 2014 der "Singende Kapitän" und vor zwei Jahren die "Flotte Charlotte", mit Auftritten in der Region aber auch überregional, dazu. Seit 18 Monaten ist Martin Tschirnich damit freier selbständiger Künstler. "Entstanden ist die süße Helga nachdem mir meine Mutter eine CD mit Helga Hahnemanns ‚Jetzt kommt die Süße‘ gab", so Tschirnich weiter. "Dass aus meiner Lust zum Parodieren ein Beruf wurde, hätte ich vor zehn Jahren nicht geahnt."

Sein Comedy-Talent brachte Martin Tschirnich schon 2010 zur "Supertalent"-TV-Casting-Show. 2018 bewarb er sich in der "Talentschmiede" von Thomas Hermanns "Quatsch Comedy Club". In den drei Vorrunden schaffte es Tschirnich jeweils auf Platz 1. Im Finale im Juni 2019 erreichte der Comedian unter zehn Teilnehmern Platz 2 und trat im August in vier Live-Shows im "Quatsch Comedy Club" auf. Kontakte die Martin Tschirnich dadurch knüpfen konnte, brachten weitere Auftritte in Deutschland.

Über solche Kontakte und einem Treffen mit dem Rathenower Sänger Joe Carpenter, dessen Songs bereits erfolgreich in Radio-Charts liefen, kam nun auch Martin Tschirnichs professionelle Schlagersänger-Karriere in Gang. Carpenter machte Tschirnich mit seinem Songschreiber und dem Komponisten Faid Katta in Dortmund bekannt. Mit dem schon zuvor geschriebenen Song "Zum Himmel und zurück" nahm Tschirnich in Kattas Studio seine erste Schlager-/Disco-Fox-Single auf. Weitere Songs entstanden für ihn. "Mitte November wird in Köln das Video zur ersten Single gedreht. Im November/Dezember erscheint das Album ‚Zum Himmel und zurück‘ und im Februar 2020 die zweite Single", so Martin März. "Zu einer Schlagerparty auf Mallorca im Mai habe ich den Titel erstmals live präsentieren dürfen." Mit Promotion bei Radio-Sendern soll die Schlager-Karriere nun weiter in Gang kommen.

Bereits seit sieben Jahren erhält Martin Tschirnich bei Annelie Knobloch in der Freien Schule für Musik und Kunst TonArt Gesangsunterricht. "Martin hat in den Jahren sehr an sich und seiner Stimme gearbeitet. Er hat einen harten Willen und an sich geglaubt", so Annelie Knobloch. "Und sie hatte viel Geduld mit mir", gibt Tschirnich das Kompliment zurück.

Martin März‘ Single "Zum Himmel und zurück" ist auf allen bekannten Portalen zum Download verfügbar. Demnächst gibt es auch das Musikvideo, unter anderem auf YouTube. Karten für Martin Tschirnichs dritte "Schlagernacht des Jahres" mit Sängerin Heike Sander und Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich, am 9. April, in der Sporthalle Premnitz sind ab November beim Genuss-Catering in Premnitz erhältlich. Auch weitere Fernsehauftritte sind bereits fest geplant. Weitere Infos gibt es unter www.martin-maerz.de.