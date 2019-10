Louisa Theresa Braun

Frankfurt In der Nacht auf Dienstag brannten in der Fürstenberger Straße in Altberesinchen drei Autos aus bislang ungeklärten Gründen, wie die Polizei berichtet, die um 0.07 Uhr von Zeugen alarmiert wurde. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Zwei der PKW’s, ein Mazda und ein Toyota, wurden schwer beschädigt, ein Audi leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzt 9.000 Euro. Nun laufen Ermittlungen zur Ursache des Geschehens. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise auf Brandstiftung.