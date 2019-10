Annika Heuer

Falkensee Ein Hausfriedensbruch wurde der Polizei am Montagvormittag in Falkensee gemeldet. Ein Angestellter einer Eigentümergesellschaft hatte Manipulationen an der Hauseingangstür und ein offenes Fenster an einem leerstehenden Dreiparteienhaus in der Finkenkruger Straße entdeckt. Augenscheinlich wurde das Gebäude wohl ausschließlich als Nachtlager genutzt. Im Haus befanden sich neben Müll auch noch ein Handy und ein Laptop, die sich jedoch auch nach dem Aufladen nicht anschalten ließen. Der Besitzer blieb also ungeklärt. Des Weiteren befanden sich in dem Gebäude drei Fahrräder, bei denen der oder die Eigentümer ebenfalls ungeklärt sind.