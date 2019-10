MOZ

Platkow (MOZ) Am späten Montagvormittag haben aufmerksame Zeugen einen Mann dabei beobachtet, wie er in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße gelangte und dann mit einer Handtasche wieder ging.

Die Zeugen stellten den Mann und informierten die Polizei. Die Beamten entdeckten bei dem 31-Jährigen Bargeld, welches er offensichtlich im Haus gestohlen hatte.

Er war der Polizei bereits bekannt und zeigte sich geständig.