Franziska Schober

Brandenburg an der Havel Expressive Saxophonklänge erklungen vergangenen Samstag am Fuße des Steintorturms – Leonard Pilz musizierte im Wechsel mit der Sängerin Marthe Gappert und dem Gitarristen Niklas Homann anlässlich des Aktionstages "Feuer und Flamme für unsere Museen" am wohl bedeutendsten der vier Brandenburger Tortürme.

Bereits zum 15. Mal führte das vom Landkreis Potsdam-Mittelmark ins Leben gerufene Kulturevent Museumsliebhaber durch den Fläming, das Havelland, die Ostprignitz, die Spreewaldregion und die Havelstadt. Mehr als 50 Museen luden dabei zum kostenfreien Besuch der Kultureinrichtungen ein und hielten einzigartige Highlights für ihre Gäste bereit.

Unter dem diesjährigen Motto "Musik und Museen" präsentieren die Schüler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums etwa ihr musikalisches Talent und zogen damit zahlreiche Besucher in ihren Bann. "Wir möchten mit unserem Auftritt auch Geld für unsere Abiballkasse sammeln", erzählt Marthe Gappert und berichtet vom Überwinden erster Hürden; "Uns ist gerade eine Gitarrenseite gerissen und jetzt müssen wir improvisieren." Anmerken lassen die drei Musiker davon jedoch nichts. Das Publikum ist begeistert und lässt die Abiballkasse wiederholt klingeln.

Gestärkt mit Glühwein und Kinderpunsch konnte dann der 32 Meter hohe Turm bestiegen werden, der einen einmaligen Ausblick auf die Brandenburger Innenstadt und die Havel gewährt. Dabei unterbreitet der Aufstieg ein umfassendes geschichtliches Hintergrundwissen in vier Etappen zur Historie der Havelschifffahrt des 19. und 20. Jahrhunderts und beleuchtet sowohl den technischen Aspekt des Schiffbaus als auch das traditionelle Leben der Havelschiffer.

Mysteriös wurde es dann nach bei Einbruch der Dämmerung: Gewappnet mit Taschenlampen bahnten sich Kinder ab viert Jahren ihren Weg durch den dunklen Turm und erkundeten die alten Gewölbe mit all ihren Sinnen. Oben angekommen, genossen Eltern mit ihren Kindern den rosa gefärbten Untergang der Herbstsonne.

Kein Wunder also, dass alle Besucher erneut Feuer und Flamme für den Brandenburger Steintorturm waren – sie dürfen sich aber schon im nächstes Jahr auf ein neues buntes Programm freuen.