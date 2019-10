Annika Heuer

Falkensee Die Baumschutzgruppe Finkenkrug lädt zu einer Pflanz- und Pflegeaktion im Kinderstadtwald am 2. November ein. Der Kinderstadtwald befindet sich am Ende der Duisburger Straße in Falkensee. Erst kürzlich wurde er im Rahmen der Aktion "Einheitsbuddeln" mit neuen kleinen Bäumchen bepflanzt. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr.