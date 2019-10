MOZ

Melzow (MOZ) Nach mehreren Einbrüchen in Melzow hat die Polizei vier junge Tatverdächtige festgenommen. Die Beamten waren am Montagnachmittag alarmiert worden, nachdem in drei Einfamilienhäuser in Melzow eingebrochen worden war. Wie sich herausstellte, hatten sich die Eindringlinge nach ihrem Beutezug unter anderem mit zwei Fernsehern davongemacht. Zeugen meldeten sich danach, die zwei Fernseher an einer Hofeinfahrt entdeckt hatten. In der Nähe standen ein VW Golf und ein Hyundai mit Kennzeichen der Landkreise Uckermark und Vorpommern-Greifswald. Als die Personen, die ebenfalls dort standen, bemerkten, dass sie beobachtet wurden, stiegen sie in die Autos und fuhren davon. Da war ihnen aber auch schon die Polizei auf den Fersen. Die Verfolgungsjagd dauerte nicht lange. Den Beamten gelang es, den Golf zu stoppen. Bei den Insassen – einer 18-jährigen Frau und drei jungen Männern im Alter von 16, 19 und 22 Jahren – fanden sich neben Einbruchswerkzeug und mutmaßlichem Diebesgut Papiere zu dem Hyundai, der nach ersten Erkenntnissen von einer Prenzlauer Sozialstation gestohlen worden war. Die Polizei ermittelt nun, was die Frau und die drei bereits hinlänglich bekannten Männer mit dem Einbrüchen in Melzow zu tun haben.