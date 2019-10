Andrea Linne

Panketal (MOZ) Panketal. Zu einer Terminverschiebung kommt es an den Brücken über die Schönower Straße am S-Bahnhof Zepernick. Wie Caroline Lucke von der Bahn AG auf Anfrage informiert, wird der P&R-Parkplatz in der Ladestraße erst ab 7. November und nicht schon ab Mittwoch, 30. Oktober, gesperrt. Bis zum 14. November soll ein großer 500-Tonnen-Kran dann die äußere Fernbahnbrücke einschwenken. Ebenso wird an der Bahnhofstraße in Röntgental verfahren. Eine der Brücken wiegt 100 Tonnen und ist mehr als 13 Meter lang.

Die Brücken müssen die über die Autobahn angefahren werden. Durch die Schäden an der Brücke bei Erkner müsse nun der Antransport über eine andere Route erfolgen, so Lucke. Einen Parkplatz-Ersatz für Pendler gibt es in der Zeit nicht, die Gemeinde Panketal will den sogenannten Kohlehof nicht öffnen. Der Untergrund sei dafür nicht geeignet, hieß es am Montag in der Gemeindevertreterversammlung auf Nachfrage der CDU-Fraktion.