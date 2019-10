Manuela Bohm

Rhinow (MOZ) Sämtliche Räume der Kita Knirpsenstadt in Rhinow wurden am Wochenende von unbekannten Tätern durchwühlt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen sie gewaltsam in die Einrichtung ein. Sie hebelten ein Fenster auf. Die Täter entwendeten Laptops und Fotokameras. Im Aufenthaltsraum der Mitarbeiter wurden mehrere Fächer eines Wertschrankes aufgebrochen, in welchem die Mitarbeiter ihre persönlichen Sachen lagerten. Der entstandene Sachschaden konnte, so die Polizei, noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Sachlage dauern noch an.