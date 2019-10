Manuela Bohm

Großwudicke (MOZ) Zu einem Zusammenstoß kam es am Abzweig von der B188 nach Großwudicke und Schmetzdorf am Diesntagvormittag gegen 10.15 Uhr. Ein 84-jähriger Renaultfahrer beachtete die Vorfahrt eines 47-jährigen Skoda-Fahrer nicht. Es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurden der 47-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Vor Ort wurden sie im Rettungswagen versorgt und im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen des 47-Jährigen musste von einem Abschleppdienst gebogen werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 10.000 Euro. Die Fahrbahn musste bis zur Beräumung voll gesperrt werden.