Die Mitarbeiterin dieses EDEKA-Supermarktes in der Werner-Seelenbinder-Straße beobachtete Montagnachmittag zwei Männer beim Diebstahlversuch. Daraufhin griffen die Männer sie an.

Brandenburg an der Havel Die Mitarbeiterin eines Supermarkt in der Werner-Seelenbinder-Straße beobachtete Montagnachmittag zwei Männer dabei, wie sie zwei Flaschen Kräuterlikör unbezahlt in eine mitgebrachte Sporttasche steckten. Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter sprach sie die vermeintlichen Diebe an und forderte die Ware wieder herauszugeben. Daraufhin drohten die Männer den Mitarbeitern und schubsten sie gegen ein Regal. Anschließend flüchteten sie Richtung Lilli-Friesecke-Straße. Die Supermarktmitarbeiterin wurde bei dem Angriff nicht verletzt.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben werden: die erste Person istcmännlich, deutsch, ca. 170-180cm groß und schlank. Der mann trug einen Kinn-Backenbart, hatte eine großflächigeSchuppenflechte im Gesicht und sprach ortsüblichen Dialekt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Oberbekleidung und einem schwarzen Basecap. Er führte einen bräunlichen Rucksack in Camouflage-Optik "PICALDI" mit sich.

Die zweite Person, ebenfalls männlich und deutsch, ist auch ca. 170-180cm groß und schlank. Er sprach ebenfalls mit ortsüblichem Dialekt. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzer Oberbekleidung. Außerdem trug eine schwarze Strickmütze, einer Art Pudelmütze ohne Bommel und führte eine schwarze Sporttasche derMarke "ADIDAS" mit sich.

Polizeibeamte konnten die beiden Flüchtigen bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich nicht aufgreifen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu einem räuberischen Diebstahl und fragt: Wer hat die Täter in Richtung Lilli-Friesicke-Straße wegrennen sehen? Wer kann Hinweise zu deren Identität oder Aufenthalt geben?

Hinweise sind telefonisch an die 03381/560-0 an die Polizeiinspektion Brandenburg zu richten oder können per Online-Service im Internet vorgenommen werden. Das Hinweisformular ist im Bürgerportal unter polbb.eu/hinweis zu finden.