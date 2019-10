Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In Neuruppin sind in den zurückliegenden Tagen erneut mehrere Autos demoliert worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind in der Zeit von Freitag bis Montagmittag an der Bruno-Salvat-Straße ein Pkw VW Sharan beschädigt, indem der Heckscheibenwischer vom Fahrzeug abgerissen wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Schadenshöhe etwa 50 Euro. Am Sonntagabend stellte ein 25-jähriger Hennigsdorfer an der Rudolf-Wendt-Straße an seinem BMW fest, dass ebenfalls der Heckscheibenwischer abgerissen wurde.

Im Alten Stöffiner Weg wurden gleich zwei Auto beschädigt. Ein 58-jähriger Neuruppiner hatte sein Auto auf dem Parkplatz des Krankenhauses abgestellt. Am Sonntagmorgen war der vordere linke Scheibenwischer seines VW abgerissen worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Ebenfalls am Sonntag musste eine 37-Jährige feststellen, dass an ihrem Hyundai auch der Heckscheibenwischer abgerissen war. Schaden: 250 Euro. In allen Fällen ermittelt die Polizei.