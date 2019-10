Tilman Trebs

Liebenwalde (MOZ) Nach den drei Autobränden in diesem Jahr in Liebenwalde geht die Kriminalpolizei nicht von einer Serie aus. Im Mai, Ende Juli und zuletzt in der Nacht zu Montag waren in der Stadt Autos in Flammen aufgegangen, zwei davon in der Straße Am Weinberg.

"Die Ermittlungen zu allen drei Fällen laufen noch", sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch auf Nachfrage. Unklar sind sind ihren Angaben zufolge noch die Ursachen für die ersten beiden Brände. Beim Feuer in dieser Woche gehen die Ermittler von Brandstiftung und einer Beziehungstat aus. Näher beschreiben wollten sie ihrer Erkenntnisse allerdings nicht. Gegen 1 Uhr in der Nacht zu Montag hatte in der Straße Am Weinberg ein BMW gebrannt. Er war bereits abgemeldet und nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen. Deshalb wurde der Schaden auch nur mit rund 900 Euro angegeben.

Zuvor war im Juli ein Audi in Liebenwalde ausgebrannt. In der Nacht zu Himmelfahrt brannte ein VW. Das Feuer hatte damals auch einen Toyota und eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen.