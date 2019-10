Simone Weber

Rathenow Zum zehnten Mal öffneten am vergangenen Samstag Museen im Havelland ihre Türen zum diesjährigen Aktionstag "Feuer und Flamme für unsere Museen". So lud das Optik-Industrie-Museum-Rathenow im Kulturzentrum die Besucher zu einer "Spannenden Zeitreise – nicht nur für Brillenträger" ein. Museumsmitarbeiterin Ute Lindemann begleitete die interessierten Gäste auf der Zeitreise der Geschichte der Brille – von der Glasschmelze vor über 2.000 Jahren über die Forschungen arabischer Gelehrter, das Mittelalter bis hin zu Johann Heinrich August Duncker, der in Rathenow vor über 200 Jahren unter anderem mit der Brillenproduktion begann.

"Wir haben uns ganz gezielt für eine Führung zum Thema Brille entschieden", so die Rathenowerin Waltraut Lerch, die mit Helga Buchholz der Führung interessiert folgte. "Es ist schon spannend, dass schon die Menschen in der Antike optische Experimente machten. Aber wie das Auge funktioniert doch noch nicht erklären konnten. Erst um 1870 legte Abbe in Jena mit seinen mathematischen Berechnungen die Grundlagen zur Herstellung von exakten Brillengläsern. Und heute ist eine Brille für uns so etwas Normales."

Aber auch für kleine Besucher des Kulturzentrums gab es einiges zu Erleben. Am Nachmittag las die Potsdamer Kinderbuchautorin Grit Poppe eine musikalisch begleitete Geschichte über einen Wolf. Ganz viele Kinder kamen danach zum Marionettenpuppen-Stück der "Havelländer Puppenbühne". Die leidenschaftliche Puppenspielerin und Geschichtenerzählerin Alexandra Schneider inszenierte das aufgeführte Stück "Die gestohlene Krone" selbst.