Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein 63-jähriger Neuruppinerhatte am Montagabend offenbar ein Problem mit einer Gruppe von fünf Jugendlichen und jungen Erwachsenen, darunter vier Syrer, die an seiner Wohnung an der Ernst-Toller-Straße vorbeiliefen. Der Mann rief ihnen aus dem Fenster fremdenfeindliche und beleidigende Worte hinterher und warf offenbar einen Blitzknaller. Verletzt wurde dabei niemand. Polizeibeamte suchten den 63-Jährigen, der betrunken war, in der Wohnung auf. Er räumte die Tat ein, sagte aber auch aus, dass die Gruppe zuerst gebrüllt hätte. Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung hat die Polizei eine Strafanzeige aufgenommen.