Markus Kluge

Wildberg (MOZ) Auf der B157 bei Wildberg haben sich am Dienstagmorgen ein Lkw- und ein Autofahrer gestritten. Zunächst hatte ein 37-jähriger Lkw-Fahrer gebremst, da er hinter sich einen Skoda gesehen hatte, der offenbar dicht aufgefahren war. Daraufhin überholte der Skoda den Lkw und der 22-jährige Skoda-Fahrer nötigte den Lkw-Fahrer zum Anhalten. Das gelang erst beim zweiten Versuch zwischen Ganzer und Wildberg. Beide Männer diskutierten zunächst miteinander. Dann soll der 37-Jährige den Skoda-Fahrer gestoßen haben, so dass er über die Fahrbahn in einen Straßengraben fiel und sich dabei leicht verletzte. Er wollte daraufhin einen Arzt aufsuchen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen Strafanzeigen auf und erinnerten beide an den Paragrafen 1 der Straßenverkehrsordnung: Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.