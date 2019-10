BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Kriminalpolizeisucht im Fall einer gestürzten und verletzten Radfahrerin nach Zeugen. Die 70 Jahre alte Geschädigte befuhr am 15. Oktober mit ihrem Fahrrad, aus Wust kommend, die Potsdamer Landstraße (B1) in Richtung Brandenburger Innenstadt. Auf Höhe der Einfahrt Schützenworth wurde sie dabei rechtsseitig von einer anderen Radfahrerin überholt und im Zuge dessen touchiert. Daraufhin stürzte sieauf die Fahrbahn der B1.

Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt in Richtung Stadtzentrum fort. Eine herbei fahrende, bislang unbekannte Autofahrerin hielt an der Unfallstelle an und half der auf der Fahrbahn liegenden Rentnerin auf. Vor Ort lehnte die Geschädigte eine ärztliche Behandlung ab.

Die Polizei ermittelt jetzt zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort und fragt nach sachdienlichen Angaben zum beschriebenen Verkehrsunfall zwischen den beiden Radfahrerinnen: "Wer hat am 15.10.2019 um 16:45 Uhr einer auf der Bundesstraße 1 gestürzten Radfahrerin aufgeholfen? Welche Radfahrerin hat zum hier relevanten Zeitpunkt, auf dem Radweg der Bundesstraße 1 eine weibliche Radfahrerin rechtsseitig überholt?"