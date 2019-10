Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Ab sofort können Kaufland-Kunden in Oranienburg ihre Pfandbons für den Förderverein des Tierparks Germendorf spenden. An den Flaschenrückgabeautomaten befinden sich Briefkästen, in die die Bons hineingeworfen werden können. Auf einer Infotafel wird über die Spendenmöglichkeit informiert.

"Wir können die Spenden gut für den Umbau der Gehege gebrauchen", sagt die Fördervereinsvorsitzende Sabine Stoge. Aktuell werden das Schlangen- und das Affenhaus erneuert. Der Verein stellt sich Freitag und Sonnabend den Kunden bei Kaufland vor.