Franziska Schober

Brandenburg Zum dritten Mal in Folge organisierte die Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam e.V. in Kooperation mit dem SV 2000 e.V. und dem Marienbad am vergangenen Samstag die Offenen Stadtmeisterschaften in Brandenburg. Dank der weit über 40 ehrenamtlichen Helfer konnte in diesem Rahmen auch das Schwimmfest für Menschen mit Beeinträchtigung organisiert werden. "Hier können Menschen mit Handicap mal zeigen, was sie können. Und sie können es!", war sich Michael Stumpe vom Lebenshilfe e.V. sicher – auch, weil er er weiß, wie gut sich Teilnehmer und Helfer aufeinander eingespielt haben: "Schon jetzt weiß jeder, wo er hingehen muss und was er zu tun hat. Es fließt einfach – das macht Spaß".

Elf Mannschaften aus den verschiedensten Vereinen, Schulen und Werkstätten der Städte Berlin, Brandenburg an der Havel, Rathenow, Potsdam, Fürstenwalde und sogar Kiel nahmen an den Wettkämpfen teil. Mit 74 Teilnehmern ist die Anzahl noch einmal um acht im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen.

Nach einem Olympiaverdächtigen Einmarsch der Mannschaften und einer motivierenden Eröffnungsrede von Dr. Wolfgang Erlebach, Beigeordneter für Soziales, Gesundheit, Jugend und Kultur, starteten die Teilnehmer in die Wettkämpfe. Die Offenen Stadtmeisterschaften orientieren sich dabei an den Regeln der Special Olympics und arrangieren zusätzlich die beliebten Unified Staffeln. Als bestes Beispiel für aktiv gelebte Inklusion nehmen bei Unified Staffeln jeweils zwei Sportler mit und zwei Sportler ohne Beeinträchtigung teil. Eine Teamarbeit, die gegenseitiges Lernen und gemeinsames Wachsen über die eigenen Grenzen hinaus ermöglicht.

Matthias Pietschmann, Erster Vorstand des Lebenshilfe e.V., abschließend: "Jeder bekommt bei uns eine Medaille". Ob Siegermedaille, Teilnehmermedaille oder Pokale für die Staffeln – das Hauptziel wurde erreicht: Menschen mit Beeinträchtigung soll die Möglichkeit gegeben werden, sich trotz ihrer Einschränkung im Wettkampf zu messen. Jeder soll die Chance haben, sein Bestes zu geben.