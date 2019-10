Silvia Passow

Schönwalde-Glien Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) eröffnete kürzlich die Kunstausstellung "30 Jahre Mauerfall" im Rathaus der Gemeinde. Ebenfalls anwesend waren die ausstellenden Künstler und Kuratorin Juliane Gansen, die auch selbst malt und Bilder zu der Ausstellung beisteuerte. "Ich habe nur ein bisschen organisiert", sagte sie kurz nach der offiziellen Eröffnung. Herausgekommen ist ein kleines beeindruckendes Stück Zeitgeschichte, gemalt, gezeichnet und geschaffen aus der Perspektive der Künstler, die sich u.a. an den Fotos der Grenzanlagen orientiert haben.

Die Ausstellung befasst sich mit den Ereignissen in Schönwalde, zum Beispiel mit der "Steinernen Brücke" - hier verliefen die Grenzanlagen. Fotos im hinteren Bereich der Ausstellung erzählen davon. Ekkehard Wagner hat die Grenzanlagen aus der DDR heraus fotografiert. Ein wagemutiges Unterfangen, mit dem er Leib und Leben riskierte und wertvolle Zeitdokumente hinterließ. Wagner selbst konnte die Ausstellung seiner Fotos zum 30-jährigen Mauerfall nicht mehr erleben, er ist bereits verstorben.

Aus der Berliner Perspektive lieferte Joachim Gillmeister Fotos. Sie zeigen die brutalen Hindernisse, die man Menschen in den Weg legte. Versuche in Zaun und Stacheldraht, Menschen ihrer Freiheit zu berauben. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen sprechen eine deutliche, eine grausige Sprache. Gillmeisters Fotos entstanden im Winter, es liegt Schnee. Auf den Fotos hat der Schnee seine Unschuld verloren, er bereitet die Bühne für das von Menschenhand erschaffene Grauen. Noch düsterer, noch unheimlicher, noch bedrohlicher wirken die Barrieren und Sperranlagen.

Die Steinerne Brücke war Teil dieses Grauens, erbaut wurde sie freilich schon früher. Der Geschichte der Brücke widmete sich der historisch interessierte Bürgermeister in seiner Eröffnungsrede. Und er klärte auf, warum auch Bilder von der Sacrower Heilandskirche Teil der Ausstellung sind. Das liegt, so Oehme, an der Geschichte um die zwölf Apostel. Die Statuen waren aus der Kirche geholt und in Paaren-Glien, einem Ortsteil Schönwaldes, aufbewahrt worden. Laut dem Wikipedia Eintrag zur Kirche wurden die Apostelfiguren zu Beginn von Sanierungsarbeiten geborgen und ausgelagert. "Ganz so offiziell war das nicht," erzählte Oehme und erklärte damit die Sacrower Heilandskirche als ein bisschen der Gemeinde Schönwalde angehörig.

Monika Pohlmann macht mit ihrem Werk, dem Bild mit dem drüber gezogenen Stacheldraht, auf all die Verletzten und Verwundeten aufmerksam, die diese Grenze forderte. "Nicht alle wurden tödlich getroffen und starben sofort," sagt auch Gansen. "Manche lagen verletzt am Boden, riefen, bettelten um Hilfe und man ließ sie einfach sterben." So gehen viele der Bilder dieser Künstler ans Herz. Denn in ihrer aller Leben hinterließ die Mauer ihre Spuren. Das zugemauerte Fenster, dahinter die Kinder oder die Blicke in die Landschaft.

Und dann sind da noch die Werke von Christian Schlegel. Die Mauer, die Schicksale der Getrennten, sich Vermissenden, diese Mauer kannte so viele herzzerreißende Geschichten. Und so hat Schlegel in seiner Skulptur und seinen Bildern ein Herz untergebracht. Ein kleines, rotes Herz, kein Riss geht hindurch. An der Skulptur schwebt es fröhlich und leicht, wie der Luftballon eines Kindes. Das Herz, es ist frei.