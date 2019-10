Sam Dreyster

Strausberg Nicht nur anlässlich des Fontanejahres ist ein schierer Wettkampf unter Städten und Gemeinden entbrannt, ob Theodor Fontane auf seinen Wanderungen dort gewesen war oder nicht. Während viele Orte bedacht sind, wo der berühmte Brandenburger nie persönlich war, hat sich nun herausgestellt, dass er sogar Strausberg besucht hat. Und dies in seinem Notizbuch beschrieben, aber nicht veröffentlicht hat. Mutmaßungen, oder besser Gerüchte, Theodor Fontane habe auch Strausberg besucht, gab es bereits viele, doch Beweise fehlten.

Robert Rauh, der kürzlich zu seiner zweiten Lesung nach Strausberg kam, hatte eine besondere Überraschung für Stadtmuseums-Chefin Christa Wunderlich im Gepäck: Einen Ausdruck des digitalisierten Notizbuchs Fontanes, das eindeutig zeigt, dass der Journalist wirklich in Strausberg gewesen sein muss.

"Auf nach Strausberg"

Sowohl ein Schreiben an seinen Verleger, datiert vom 29. September 1863, als auch Skizzen und Vermerke belegen den Besuch. "Mache mich in wenigen Stunden auf nach Strausberg", teilte Fontane seinem Verleger mit. Seine Skizzen und stichpunktartigen Vermerke lassen den Schluss zu, dass er sowohl die Stadt am See als auch die Marienkirche besucht hat. Wunderlich kennt Erzählungen, wonach Theodor Fontane in der alten Herberge, wo sich heute das Whisky-Haus in der Altstadt befindet, übernachtet habe. Aufgrund der Skizzen will sie mit den Verantwortlichen der evangelischen Kirche Kontakt aufnehmen und bald auf weitere Spurensuche gehen.

Warum der Besuch keinen Eingang in die veröffentlichten Werke Fontanes fand, ist bislang unbekannt. "Während manche Orte behaupten, Fontane sei dort gewesen, obwohl das nie der Fall war, und er selbst sogar Orte beschreibt, die er nie persönlich besucht hat, ist es bei Strausberg genau andersherum", erklärt Robert Rauh. "Obwohl es öffentlich nie beschrieben wurde, zeigen die Notizbucheinträge eindeutig, dass er hier war." Das sei schon eine "kleine Entdeckung" unterstreicht der Schriftsteller.

Bei Digitalisierung bemerkt

Erst wenige Wochen vor der Lesung war Rauh auf der Webseite des Projekts unter Leitung von Dr. Gabriele Radecke von der Georg-August-Universität Göttingen über die Eintragungen gestolpert. Anliegen des geförderten Projekts unter Führung der wissenschaftlichen Mitarbeiterin und Leiterin der Theodor-Fontane-Arbeitsstelle ist es, die gesammelten Notizbücher zu digitalisieren und zu transkribieren, um sie so der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Ganze 67 Notizbücher von Heinrich Theodor Fontane sind unter https://fontane-nb.dariah.eu mittlerweile digitalisiert und einsehbar. Jedoch sei Fontanes Handschrift nicht so einfach zu transkribieren, also allgemein lesbar darzustellen. Womöglich werden also noch andere Erkenntnisse gewonnen werden können und zu neuen Ansichten führen.