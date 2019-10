Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Lindows Ordnungsamtsleiterin Carmen Noack geht in den Ruhestand. Ihr offiziell letzter Arbeitstag ist der 30. November. Wegen offenen Urlaubs und freier Tage ist diese Woche jedoch ihre letzte im Dienst. Amtsdirektor Danilo Lieske nutzte daher die Amtsausschusssitzung am Montagabend, um Noack zu verabschieden. Lieske lobte vor allem Noacks Verdienste für die Feuerwehr. Ihr sei zu verdanken, dass sich die Mitgliederzahlen bei den Brandbekämpfern stabilisiert haben. Auch privat hat sich bei Noack viel getan. Als Lieske vor zwölf Jahren seinen Dienst in Lindow antrat, sei Noack gerade Großmutter geworden. Neben dieser neuen Herausforderung habe sie auch beruflich vieles gemeistert. "Du hast dieses Amt sehr intensiv aufrechterhalten. Als ich anfing, dachtest Du, mit mir würde sich alles beruhigen. Daraus ist nichts geworden", sagte Lieske. Noack kündigte an, die Verwaltung und die Lokalpolitik privat weiter zu verfolgen. "Ich werde ab und zu auf der anderen Seite sitzen, und sehen, wie es weiter geht", so Noack.