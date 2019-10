Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Pünktlich hat Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) am Dienstagmorgen den neuen Parkplatz am Knotenpunkt Liebenwalder / Ecke Phillipp-Müller-Straße seiner Bestimmung übergeben. Mit Ingo Frank von Elektro Frank und Denis Kubitzky von der Zehdenicker Tief- und Verkehrsbau GmbH durchschnitt der Verwaltungschef das Band. Die offizielle Bauabnahme fand bereits am 25. Oktober statt.

Schon 2016 waren auf dem Eckgrundstück drei Wohnhäuser abgerissen worden. Seitdem wurde die Fläche als wilder Parkplatz genutzt. Im Juli begannen die Bauarbeiten. 145 000 Euro investierte die Kommune aus eigenen Mitteln in das Vorhaben. 24 neue Pkw-Parkplätze sind entstanden, davon zwei für Behinderte. Viel Grün und zwei Parkbänke sollen die Aufenthaltsqualität verbessern. "Der Platz wertet das Stadtbild deutlich auf", betonte Kronenberg. Außerdem trage er zur Stärkung der Innenstadt bei, die jetzt besser erreichbar geworden sei. Ausschließlich regionale Firmen erhielte die Aufträge, was die wirtschaftlichen Kreisläufe stärke. Für die Planung des Vorhabens und die Bauüberwachung war Granseer Ingenieurbüro Weiland zuständig. Was noch fehlt ist das Wandbild. "Da gibt es viele Ideen, aber noch keinen Termin", verriet Fachdienstleiter Jens Eggert von der Stadtverwaltung Zehdenick. Ein Motiv, das in Richtung Festplatz gehe, solle auf die Häusergiebel gemalt werden. Keinesfalls aber sollen dort ortsansässige Firmen werben.

Auf Fahrradständer wurde verzichtet, weil es dort keinen Bedarf dafür gebe, so Kronenberg, der selbst mit dem Fahrrad zum Termin erschien. Aus Kostengründen verzichtete die Kommune auf Ladestationen für Elektrofahrzeuge.