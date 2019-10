Dietrich Schröder

Kostrzyn (MOZ) Es ist eine einfache Rechnung: "In Brandenburg kostet die fachgerechte Entsorgung einer Tonne Mischabfälle vom Bau 148 Euro. Angeblich spezialisierte Firmen aus Polen verlangen nur 60 Euro dafür. Auf der Deponie oder in einer alten Grube landet der Dreck dann aber unbearbeitet für nur fünf Euro". Harry Jäkel, der im Landeskriminalamt das Kommissariat für Schwere Umweltkriminalität leitet, hat jahrelange Erfahrungen mit der Müllmafia.

"Nachdem 2005 die Verordnungen zur stofflichen Verwertung von Abfallstoffen in Kraft traten, sind wir in Brandenburg selbst häufig zum Opfer der Müll-Mafia geworden", bestätigt auch Jäkels Abteilungsleiter Mathias Lux-Hain. 58 Deponien, auf denen Abfälle mit Hilfe gefälschter Papiere scheinbar fachgerecht, in Wirklichkeit aber illegal gelagert wurden, sind hierzulande aufgedeckt worden: In ehemaligen Tagebauen und Sandgruben, oder auch auf ganz legalen Deponien. "Deren umweltgerechte Sanierung würde eine halbe Milliarde Euro kosten", weiß Lux-Hain zu berichten.

Doch längst handelt die Müll-Mafia auch grenzüberschreitend. Nicht nur unsortierter und zum Teil hochgiftiger Industriemüll landet in osteuropäischer Ländern, sondern auch Hausmüll, den Deutsche gutgläubig in die gelbe und andere Tonnen getrennt haben. Deshalb stand das Thema "Illegale Abfallentsorgung" am Dienstag auch auf der Tagesordnung der 9. Grenztagung, die das Brandenburger Polizeipräsidium gemeinsam mit Kollegen aus Polen aber auch anderen Bundesländern in Kostrzyn (Küstrin) durchführte. "Durch unsere gute gemeinsame Ermittlungsarbeit haben wir in den vergangenen Jahren den Verfolgungsdruck auf Autodiebe und Einbrecher enorm erhöht", lobt der Brandenburger Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke. So würden inzwischen deutlich weniger Autodiebstähle verübt, als in der Zeit, als es noch Grenzkontrollen an Oder und Neiße gab.

Doch dafür rücken andere Kriminalitätsfelder in den Fokus, neben dem illegale Müllhandel etwa auch die Internet-Kriminalität mit Kryptowährungen oder Kinderpornografie. "Im vergangenen Jahr gab es in Polen 180 Brände auf Deponien, die oft genug gelegt wurden, um Spuren illegalen Mülls zu beseitigen", bestätigt der Vize-Polizeipräsident der Wojewodschaft Lebuser Land, Jerzy Głabowski. Deshalb sind nun gemeinsame Ermittlungen gegen die Müll-Mafia im Gespräch, so wie sie es gegen Autodiebe seit Jahren gibt. Auch mehr gemeinsame Lkw-Kontrollen wurden vereinbart, weil Fahrzeuge aus Osteuropa oft nicht den technischen Vorschriften entsprechen und eine Gefahr darstellen.