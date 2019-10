Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Claus Schwartzer hat einen frommen Wunsch. Der Vorsitzende des Fördervereins der historischen Mönchmühle in Mühlenbeck möchte, dass es irgendwann rund um das Wahrzeichen der Gemeinde wieder so aussieht, wie es die Mönche vor einigen hundert Jahren geschaffen haben. Dazu gehören auch die Teiche rund um das Gebäude. Doch um den Mühlenteich, den Karpfenteich und den Schneidmühlenteich sowie das Tegeler Fließ wieder in den Urzustand versetzen zu können, müssen rund 1,5 Millionen Euro investiert werden. Denn die Gewässer sind verlandet. An einigen Stellen ist die Schlammschicht mehr als einen Meter dick. Und sie ist mit Schwermetallen kontaminiert. Das ist bei der Untersuchung von Bodenproben aus dem Sediment herausgefunden worden. Die Konzentration ist so hoch, dass der Schlamm, der ausgebaggert oder abgesaugt werden soll, als Sondermüll entsorgt werden muss. Anrainer sind allerdings nicht in Gefahr.

"Die Qualität der Teiche hat sich in den vergangenen 50 Jahren dramatisch verschlechtert", erklärte Projektplaner Frank Nowak am Montagabend vor gut 80 Zuhörern in der Mönchmühle. "Das ist alles durch menschliches Handeln entstanden", so der Gewässerexperte. Hoher Nährstoff­eintrag durch Überdüngung der umliegenden Felder, unzureichende Abwasserentsorgung in den Siedlungen und die Rieselfelder vor der Toren Mühlenbecks hätte dazu geführt. Das hat Verlandungspflanzen wie Rohrkolben und Schilf explosionsartig sprießen lassen. Die Folge: Jahr für Jahr nimmt die Biomasse in den Gewässern zu. Das Material, das zum Winter hin in den Teichen versinkt, kann nicht mehr natürlich abgebaut werden. Weil dann Bakterien aktiv werden, wird der Sauerstoffgehalt im Wasser reduziert. Die Fische sterben, das Wasser stinkt. "Die Gewässer werden zunehmend flacher, sauerstoffärmer und lebensfeindlicher", so Nowak. Im Mühlenteich sind sogar schon kleine Inseln entstanden, auf denen Erlen wachsen.

Nowak hat ausgerechnet, dass die Sanierung der Teiche sowie die Rückführung des Tegeler Fließes in das alte Flussbett – dort soll auch eine Fischtreppe errichtet werden – rund 1,5 Millionen Euro kosten würden. Er hofft auf eine 90-prozentige Förderung durch das Land. Das Landesumweltamt, das seine Machbarkeitsstudie auf Plausibilität prüft, habe bereits positive Signale gesendet, so Nowak. Anlieger werden nicht zur Kasse gebeten. Auch ändere sich nichts an der Wassersituation. "Der Pegel bleibt, wie er ist", sagte Nowak. Für ihn ist die Sanierung der Gewässer ohne Alternative. "Das ist positiv für das gesamte Ökosystem. Wir können doch nicht bis zur nächsten Eiszeit warten, um neue und saubere Gewässer zu bekommen", sagte er.

Sollte das Vorhaben finanziell abgesichert sein, wird die Sanierung frühestens im Jahr 2021 in Angriff genommen. Nowak rechnet damit, dass die Arbeiten insgesamt drei Jahre dauern werden. "Das Wasserrad der Mönchmühle wird sich auch weiterhin drehen", beruhigte er einige besorgte Mitglieder der Mühlenvereins.