Sam Dreyster

Strausberg Reges Gewusel herrscht vor der heutigen Anne-Frank-Oberschule, als sich die Absolventen von 1969 an ihrem alten Wirkungsort treffen. Sicherlich ein besonderes Erlebnis für alle war die kleine Unterrichtseinheit mit dem Klassenlehrer von damals.

Ein halbes Jahrhundert sind sie alle schon aus der Schule – da hat sich viel verändert. Es kann da schon schwer fallen, alle Namen auf Anhieb richtig zuzuordnen. Doch dass "unser Klassenzimmer da oben rechts war", wussten die meisten der 28 ehemaligen Schüler noch genau. Natürlich hat sich neben dem Namen – aus der früheren 5. POS Friedrich Engels war inzwischen die Anne-Frank-Oberschule geworden – auch das Gebäude sehr verändert. Dennoch wurden beim Gang über das Gelände zahlreiche Erinnerungen wach. Von insgesamt 53 Schülerinnen und Schülern, die bis zur achten beziehungsweise zehnten Klasse gemeinsam diese Schule besuchten, konnten Andreas Schirm und Siegfried Weber 28 zum Treffen nach 50 Jahren nach Strausberg holen.

Klassenfoto wie vor 50 Jahren

Viele Wege verliefen seitdem weit voneinander entfernt. Viele Kontakte waren nicht zu reaktivieren und fünf Mitschüler sind inzwischen schon verstorben. Nach einem Klassenfoto mit allen Anwesenden, das so detailgetreu wie möglich dem Foto von vor 50 Jahren nachempfunden wurde, ging es durch die Räume der Schule.

In einem Klassenraum, der heute ganz anders aussieht als vor einem halben Jahrhundert, nahmen noch einmal alle ihre angestammten Plätze ein und der Klassenlehrer von damals übernahm erneut den Unterricht. "Wir freuen uns riesig, dass Manfred Stasiak heute dabei ist und diesen kleinen Spaß mitmacht", erklärt Andreas Schirm. Möglich ist das in erster Linie, weil der damals noch so junge Klassenlehrer nur knapp 14 Jahre älter ist als seine Schüler. Schon als er sich an seinem Lehrertisch positionierte, schmunzeln viele der Anwesenden und fühlen sich an frühere Tage erinnert. Kurz erzählt der heute 81-jährige Manfred Stasiak, zu dem die meisten Schüler auch heute noch ein freundschaftliches Verhältnis haben, Einzelheiten und zum Teil Unbekanntes aus seinem Leben.

Leidenschaft über Generationen

Im Anschluss wartet er mit einem Quiz der etwas anderen Art auf, statt die bekannten Floskeln aus dem Deutsch-Unterricht zu benutzen. Die Leidenschaft für den Lehrerberuf hat er übrigens in seiner Familie über zwei Generationen weitergegeben und freut sich mittlerweile über jede Minute mit den Urenkeln.

Anschließend ging es noch in die Pension an der Stadtmauer, wo bei einem Essen ausgiebig über alte Zeiten geplaudert und aktuelle Entwicklungen besprochen wurden.