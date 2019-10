Klaus D. Grote

Sachsenhausen (MOZ) Kennengelernt haben sie sich im Januar 1949 beim Maskenball in Sachsenhausen. Das weiß Ursula Piskorz noch genau. "Wir hatten auch den gleichen Weg", erinnert sich die 88-Jährige. Ihre Eltern hätten damals darauf gedrängt, dass bald nach dem Kennenlernen geheiratet wird. So standen Helmut und Ursula Pis­korz am 29. Oktober 1949 vor dem Standesbeamten in Sachsenhausen. Zur Gnadenhochzeit 70 Jahre später fanden sich am Dienstag viele Gratulanten im Reicheltweg ein, darunter Bürgermeister Alexander Laesicke und Ortsvorsteher Burkhard Wilde.

Sein Geheimnis für anhaltende Gesundheit muss Helmut Pis­korz an diesem Tag oft erzählen. "Immer in Bewegung bleiben", verrät der 92-Jährige. Und die Gattin bestätigt: "Zur Ruhe kommt er nie". Im Haus macht er alles noch selbst. Für den Garten hinter dem Haus, in dem das Ehepaar seit 50 Jahren lebt, ist Ursula Piskorz zuständig. Sie nimmt sogar noch den Spaten zum Umgraben in die Hand. Auch das Laub auf der Straße fegt sie. Manchmal hätte sie sich etwas mehr Hilfe gewünscht, erzählt Ursula Piskorz rückblickend. Denn ihr Mann ging gern und oft zur Jagd. "Wenn der Mond schien, hab ich acht Tage lang kein Bett gesehen", sagt er.

Dabei ging Helmut viele Jahre aus der Not heraus zum Jagen in den Wald. Das Wildfleisch wurde für die Bevölkerung dringend benötigt. Doch 1974 war vorübergehend Schluss mit der Pirsch. "Mein Opa hat sich geweigert, in die Partei einzutreten und durfte nicht mehr jagen", sagt Enkel Michael Piskorz. Er habe ja schon als Junge nicht bei der Hitlerjugend mitmachen wollen. Weil er sogar den Ortsgruppenführer bedrohte, habe die Gestapo ihn abholen wollen. Doch Helmut haute mit seinem Einberufungsbefehl ab. Zum Kriegsende wurde der gelernte Metallflugzeugbauer nämlich als Bomberpilot eingesetzt. Die Flugzeuge, die er bei Heinkel zusammengebaut und manchmal auch an die Einsatzorte geflogen hatte, musste er nun über Italien steuern. Er überlebte sogar einen Angriff und einen Beindurchschuss. Zwei Jahre verbrachte er in britischer Gefangenschaft in Ägypten. "Das war eine gute Zeit", erinnert er sich. Die gefangenen Wehrmachtssoldaten erhielten Politikunterricht. Pis­korz lernte Englisch und wurde Chauffeur des Kommandanten. 1947 kehrte er nach Sachsenhausen zurück.

"Der Name Piskorz ist mit dem Ort verbunden", sagt Sachsenhausens Ortsvorsteher Burkhard Wilde. Dabei stammt die Familie aus der Uckermark. Die Eltern betrieben in Vietmannsdorf in der Schorfheide eine Bäckerei. Einmal mussten sie sogar für Carinhall liefern. "Die haben Göring die Frühstücksbrötchen gebracht", erzählt der Enkel. Dennoch musste die Bäckerei schließen. "Meine Eltern wollten nicht in die Partei eintreten. Sie sind nach Berlin gegangen. Aber ich wollte nicht mit. Ich hab dann bei meinen Großeltern in Sachsenhausen gewohnt", sagt Helmut Pis­korz, der später die Lehre bei Heinkel machte.

Auch Ursula Piskorz hat ein von der Geschichte geprägtes Leben. Die aus dem Dorf Tamel bei Küstrin stammende Familie war zwei Jahre lang auf der Flucht, bevor sie in Sachsenhausen sesshaft wurde. "Wir waren erst in Hohenbruch, dann in Verlorenort", erinnert sich die 88-Jährige. Über die Zeit der Entbehrungen verliert sie kaum Worte. Aber die Familie mit zwei Töchtern hatte es schwer. "Meinen Eltern waren gehörlos."

Ursula und Helmut Piskorz bekamen zwei Söhne, einer der beiden starb früh an einem Tumor. Zur Gnadenhochzeit am Dienstag gratulierten auch drei Enkel und drei Urenkel. "Opa ist der Beste", haben die Kinder auf ein Schild gemalt. "Aber Oma ist die, die immer rennt", sagt Ursula Piskorz und läuft in die Küche, um die Tab­letts mit den Schnittchen zu holen. Auf dem Tisch steht grünes Porzellan. "Das Service habe ich mir von dem Geld gekauft, dass ich als Verdienter Aktivist bekam", erzählt sie. Zum Abendessen ging es mit der Familie ins Restaurant. Und am Abend war das Jubelpaar froh, dass der ganze Trubel auch wieder vorbei war.