Bad Saarow (MOZ) Am Freitag checken die ersten Gäste in das neue Hotel ein, am Sonnabend können die ersten Besucher ins Kino und ins zugehörige Eiscafé mit Bar strömen. Mit dem anstehenden Eröffnungswochenende in Haus 1 sind die Bauarbeiten an den Kurpark-Kolonnaden als neuem Bad Saarower Ortszentrum so gut wie abgeschlossen – gut drei Jahre nach dem symbolischen Spatenstich und gut ein Jahr, nachdem die ersten Bewohner einzogen und das erste Geschäft eröffnete.

Um das neue Kino, das den schlichten Namen "Cinema Bad Saarow" trägt, ranken sich indes noch ein paar Fragezeichen. Betreiber Ralf Schulze aus Beeskow, der in der Kreisstadt auch das Kino Schukurama in seinen Händen hat, ließ Presseanfragen im Vorfeld der Eröffnung unbeantwortet. So war am Dienstag noch unklar, welche Filme am Wochenende zu sehen sind. Eine Internetseite des Cinema Bad Saarow existiert nicht, auf der Facebook-Seite des Kinos datiert die aktuellste Veröffentlichung vom 20. September.

Säle mit 73 und 43 Plätzen

Die Information, dass der Kinobetrieb am Sonnabend startet, stammt von Jürgen Kliche, dem Bauherrn von Haus 1 der Kolonnaden. Das Insolvenzverfahren von Schulzes Beeskower Eis-Manufaktur Ice-Guerilla habe keinen Einfluss auf dessen Geschäfte in Bad Saarow, versichert Kliche. Der Unternehmer nahm die Ausstattung der beiden Kinosäle mit 73 und 43 Plätzen in eigene Hände – dadurch gelang es ihm nach einiger Zeit der Suche, Schulze als Betreiber zu gewinnen. Rund 500 000 Euro gab er nach eigenen Angaben allein dafür aus. Zu den gesamten Baukosten für das Gebäude wollte er keine Angaben machen.

In den oberen Etagen von Haus 1 kehrt bereits einen Tag früher, am Freitag, Leben ein. Dort befinden sich die Zimmer des Velotel, einem Hotel mit insgesamt 98 Betten in sechs verschiedenen Zimmerkategorien vom Doppelzimmer über Apartments bis zu Suiten; einige sind barrierefrei. "Wir haben auch für unseren ersten Tag schon einige Buchungen", sagt Anja Taulien. Die Fürstenwalderin, in Bad Saarow aufgewachsen, ist die Leiterin des Hotels. "Mit der ersten Nachfrage sind wir sehr zufrieden." Dabei habe das Hotel eigentlich schon vor vier Monaten eröffnen sollen, räumt sie ein. Dann hätte man das Sommergeschäft noch mitnehmen können. Verzögerungen bei den Bauarbeiten hätten das aber verhindert. Betrieben wird das Velotel von der B. B. Hotelmanagement GmbH. Geschäftsführer dieses Unternehmens sind Vasiliki und Konstantin Kliche, Ehefrau und Sohn des Bauherrn.

Bed & Bike-Konzept

Der Name des Velotel leitet sich von seinem Konzept als Bed & Bike-Hotel ab. Unter dem Dach – bis dorthin führt ein geräumiger Aufzug – gibt es einen Abstellraum für Fahrräder. Für kleine Reparaturen steht Übernachtungsgästen ein Werkzeugkoffer zur Verfügung. Es gibt Waschmaschinen und Trockner. Aufgenommen wird das Thema Fahrrad auch in der Gestaltung der Zimmer – über den Betten hängen kleine Drahtesel aus Metall an den Wänden. "Unsere Zielgruppe sind aber natürlich nicht nur Fahrradfahrer", sagt Anja Taulien. Als Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den anderen größeren Hotels im Ort sieht sie die zentrale Lage des Velotel, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt. Dadurch sei das Haus attraktiv gerade für Urlauber, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Zu den weiteren Besonderheiten des Velotel zählt, dass kein Frühstück angeboten wird. Anja Taulien verweist ihre Gäste dazu auf die Cafés in der nahen Umgebung. Für Kleinigkeiten zwischendurch steht ein Snack-Automat zur Verfügung, aus dem nicht nur kleine Speisen und Getränke, sondern auch Fahrrad-Reparatursets gezogen werden können. Ungewöhnlich eingerichtet für ein Hotel ist die Lobby. Anreisende Gäste werden nicht an einem Tresen empfangen, sondern wahlweise an einem Schreibtisch oder in einer Sofa-Gruppe. Die Wände sind gesäumt von großen Bücherregalen, aus denen sich die Gäste während ihres Aufenthaltes bedienen dürfen.