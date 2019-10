Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die erst vor wenigen Monaten wiedereröffnete Skater­anlage am Havelsportplatz in Zehdenick ist durch die Stadtverwaltung jetzt endgültig geschlossen worden. Nach wiederholten Schäden durch Vandalismus sah die Verwaltung keine andere Möglichkeit mehr, als den jetzigen Standort aufzugeben. Es sei aber geplant, die Anlage auf dem neuen Festplatz an der Philipp-Müller-Straße neu aufzubauen, um sie dann unter Aufsicht betreiben zu können. Einen Termin dafür nannte Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) allerdings noch nicht.