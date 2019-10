Roland Möller

Neuruppin Nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Marcel Bienk (Walsleben) streckte Trainer Andreas Nucklies kurz die Arme in die Höhe. Ein lautes "Ja" hallte über den Gildenhaller Platz. Durch den 1:0-Erfolg des FC Wusterhausen bei Union Neuruppin II nahm Blau-Weiß die Hürde und verteidigte Platz zwei in der Tabelle.

"Wir wollen uns oben festsetzen. Wir wussten, es wird in Gildenhall schwer. Doch daran sind wir auch selbst schuld", so Nucklies. In der ersten Halbzeit zeigten die Gäste eine starke Leistung, doch die Torausbeute war dem Coach eindeutig zu gering, Wusterhausen führte durch einen Treffer von Pascal Daube nur hauchdünn. "Wir haben drei, vier klare Chancen, treffen aber nur einmal", grummelte Nucklies. Vor allem weil Union II nach der Pause deutlich verbessert agierte.

Über außen angelegte Angriffe

Es entwickelte sich eine ausgeglichene, gutklassige Partie mit optischen Vorteilen für die Heimelf. Mit klasse angelegten Kombinationen über die Außen spielte sich der Gastgeber immer wieder geschickt durchs Mittelfeld. Christian Karstedt und Tom Pahl machten über rechts viel Druck. Die Gäste hatten Schwerstarbeit zu leisten, konnten jedoch immer wieder rechtzeitig klären. Zudem parierte Gästekeeper Marcel Gohlke einen Freistoß super und war auch bei einem Schuss auf Nahdistanz auf der Hut. "Union hat es gut gemacht, hätte sich ein Tor verdient. Wobei wir super Konterchancen hatten, die müssen wir besser ausspielen", schätzte Andreas Nucklies ein.

Dies sei ein Problem seiner noch sehr jungen Truppe. "Da fehlten uns die Ruhe und Erfahrung. In der Vorwoche führen wir gegen Karstädt 4:0, zittern uns am Ende zu einem 4:3-Sieg", erklärte Nucklies, den die vielen unnötigen Gegentore ärgern. Mit Christoph Lemm, der wegen der fünften Gelben Karte in Gildenhall nicht dabei war, und dem verletzten Ronny Miermeister fehlten dem Gast zwei Säulen im Spiel. "Ronny hat nach sechs Wochen wieder das Training aufgenommen, doch er soll erst richtig fit werden", erklärte Nucklies. Er will mit seinem Team in der Kreisoberliga oben dran bleiben. "Ob es für Platz eins reicht, wird man sehen. Im Pokal sind wir gegen Union I nicht chancenlos", so der engagierte Coach. In der Kreisoberliga hätten die ersten Sechs ein richtig gutes Niveau. "Da kann jeder jeden schlagen. Spitzenreiter Weisen hat eine super Abwehr und macht vorn aus wenig viel. Wichtig ist, gegen vermeintlich schwächere Teams zu gewinnen", so der Vater des Wusterhausener Erfolgs. Daher auch sein befreienden "Ja" beim Tabellenelften.